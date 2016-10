kabel eins 07:20 bis 08:15 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Dunkles Geheimnis USA 2007 16:9 HDTV Merken Emily ist spurlos verschwunden. Ihre Schwester Samantha sucht nach ihr mithilfe der örtlichen Polizei. Jack und sein Team wollen ebenfalls die Ermittlungen zu Emilys Entführung unterstützen. Samantha wird dabei mit ihrer dunklen Vergangenheit konfrontiert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Eric Close (Martin Fitzgerald) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Tim Guinee (Andrew Reynolds) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Jan Nash, Gwendolyn M. Parker Altersempfehlung: ab 6

