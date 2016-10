ORF 1 18:15 bis 18:40 Comedyserie The Big Bang Theory Der Cooper-Hofstadter-Antagonismus USA 2008 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sheldon und Leonard bekommen eine Einladung zu einer Konferenz, bei der sie eine gemeinsame Forschungsarbeit vorstellen sollen. Sheldon ist empört, ist er doch der Meinung, dass es allein sein Werk sei. Leonard fühlt sich geehrt und reist gemeinsam mit Penny, Howard und Raj zur Konferenz. Dort angekommen hagelt es Lob von den Kollegen - doch nicht von Sheldon. Es kommt zu einer handfesten Auseinandersetzung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Talbott Lin (chinesischer Leonard) Howard Chan (chinesischer Sheldon) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Joel Murray Drehbuch: Stephen Engel Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6