ORF 1 16:15 bis 16:40 Comedyserie New Girl Der Schwamm für den Mann USA 2014 2016-10-30 03:20 Stereo Untertitel 16:9 Mit einer genialen Werbeidee versucht Schmidt seiner Karriere endlich den richtigen Schub zu verleihen. Er will eine neue Zielgruppe für Haushaltsschwämme erschließen, indem er die praktischen Helferlein der Männerwelt schmackhaft macht. Um keine Bruchlandung zu erleiden, sollen seine WG-Kumpels an der Testgruppe teilnehmen. Leider fehlt Nick aber der nötige Ernst. Indes lernt Jess die neue Liebe ihres Dads kennen. Zu ihrem Entsetzen handelt es sich dabei ausgerechnet um ihre Erzfeindin aus Highschool-Zeiten. Schauspieler: Zooey Deschanel (Jessica Day) Jake Johnson (Nick Miller) Max Greenfield (Schmidt) Lamorne Morris (Winston Bishop) Hannah Simone (Cece) Damon Wayans jr. (Coach) Kaitlin Olson (Ashley) Originaltitel: New Girl Regie: Fred Goss Drehbuch: Nina Pedrad Altersempfehlung: ab 6