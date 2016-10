ORF 1 13:50 bis 14:30 Serien Gossip Girl Monster Ball USA 2012 2016-10-29 03:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken In New York City findet der alljährliche Debütantinnen-Ball statt. Um wieder ins Geschäft zu kommen, plant Blair, eines der Mädchen mit ihrer Kreation einzukleiden. Zu diesem Zweck verbündet sie sich mit Sage, die ihrerseits verhindern will, dass ihr Vater auf dem Ball um Serenas Hand anhält. Auch Chuck geht eine Allianz ein: Mit Ivys Hilfe will er versuchen, seine Eltern gegeneinander auszuspielen, um Bart zu entlarven. Derweil bereitet Dan seine nächste Enthüllung vor. Im Zentrum steht diesmal sein Rivale Chuck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Blake Lively (Serena van der Woodsen) Leighton Meester (Blair Waldorf) Penn Badgley (Dan Humphrey) Chace Crawford (Nate Archibald) Ed Westwick (Chuck Bass) Kaylee DeFer (Ivy Dickens) Kelly Rutherford (Lily van der Woodsen) Originaltitel: Gossip Girl Regie: Amy Heckerling Drehbuch: Sara Goodman Kamera: Mauricio Rubinstein Musik: Transcenders Altersempfehlung: ab 6

