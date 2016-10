ORF 3 02:50 bis 03:45 Diskussion DENK mit KULTUR A 2016-10-29 05:30 Stereo 16:9 Merken Der Direktor des Albertina Museums verrät wie er zu seinem zweiten Vornamen kam, warum er ihn eigentlich nicht bräuchte und weshalb der bekennende Sherlock Holmes-Fan wegen "Zersetzung der Truppe" aus dem Militär entlassen worden ist. Spannende Einblicke warten also, und vor allem die Frage, für welches Lied sich Klaus Albrecht Schröder entschieden hat. Der zweite Gast wollte eigentlich immer eine "Cats"-Katze werden - dann wurde er von Robert Dornhelm entdeckt. Daniela Golpashin brillierte nicht nur in ihrer Rolle als "Alma Mahler", sondern auch im Tatort sowie im vielfach ausgezeichneten Drama "Stilleben". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Denk Gäste: Gäste: Klaus Albrecht Schröder (Kunsthistoriker und Museumsleiter), Daniela Golpashin (Theater- und Filmschauspielerin) Originaltitel: DENK mit KULTUR

