ORF 2 04:45 bis 05:35 Familienserie Ein Schloss am Wörthersee Folge: 16 Doppeltes Spiel D 1991 Untertitel Merken Krista Springer wird von Thomas und Sascha erpresst. Hernach stellt sich heraus, dass sie einem Schwindel zum Opfer gefallen ist. Auch Lennie steckt in Problemen. Der Umbau des Hotels erweist sich als ein Fass ohne Boden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Black (Lennie Berger) Julia Biedermann (Ida Jellinek) Manfred Lehmann (Reiner Janssen) Andrea Heuer (Anja Weber) Julia Kent (Krista) Kurt Weinzierl (Gendarm) Max Griesser (Altbürgermeister) Originaltitel: Ein Schloss am Wörthersee Regie: Holm Dressler Drehbuch: Erich Tomek Kamera: Franz Xaver Lederle Musik: Franco Andolfo

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 07:00

Seit 506 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 06:00

Seit 311 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 236 Min. Der Babynator

Actionfilm

VOX 04:05 bis 05:40

Seit 81 Min.