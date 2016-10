ORF 2 22:50 bis 00:25 Krimi Der Bulle von Tölz: Süße Versuchung D 2004 2016-10-30 00:25 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Weihbischof Ferdi Strobl segnet ausgerechnet in einem Nobelbordell das Zeitliche. Aus Angst vor Rufschädigung entsorgt Zuhälter Arno die Leiche. Dabei schreckt er auch nicht vor Polizistenmord zurück, als er in eine Routinekontrolle gerät. Für den kirchenkritischen Benno erhält der Fall eine besondere Würze. Nicht nur, dass der Geistliche gegen sein Keuschheitsgelübde verstoßen hatte. Während der Ermittlungen zieht auch die attraktive Victoria in Mama Resis Pension ein und verdreht dem Bullen kräftig den Kopf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Jochen Striebeck (Weihbischof Strobl) Johann von Bülow (Pater Matthias) Guntbert Warns (Anton Grill) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Ralph Werner Kamera: Reiner Lauter Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 12