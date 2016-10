ORF 2 13:25 bis 15:00 Komödie Der Hofrat Geiger A 1947 Untertitel SW 20 40 60 80 100 Merken Hofrat Geiger bearbeitet auch nach seiner Pensionierung Akten aus dem Amt. Eines Tages fällt ihm ein Ansuchen in die Hände, das ihn zu seiner Jugendliebe in die Wachau und zur gemeinsamen Tochter führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Hörbiger (Hofrat Geiger) Hans Moser (Ferdinand Lechner) Maria Andergast (Marianne Mühlhuber) Waltraut Haas (Mariandl) Hermann Erhardt (Mathias Pfüller) Joseph Egger (Der alte Windischgruber) Louis Soldan (Hans) Originaltitel: Der Hofrat Geiger Regie: Hans Wolff Drehbuch: Martin Costa, Hans Wolff Kamera: Rudolf Icsey, Ladislaus Szemte Musik: Hans Lang Altersempfehlung: ab 16

