ORF 2 11:25 bis 12:50 Komödie Familie Sonnenfeld - Abschied von Oma D 2009 Wh. im Nachtprogramm, ORF2 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Sonnenfelds gewöhnen sich nur langsam an die berüchtigte Berliner Luft: Carlo soll in seinem neuen Job das Unmögliche möglich machen, und auch Tina, die überraschend eine Anstellung in einer Kanzlei findet, muss sich erst einmal beweisen. Gemeinsames Familienleben findet kaum noch statt, worunter vor allem Nico leidet. Nesthäkchen Tiffany hingegen zeigt in ihrer neuen Schule eine erstaunliche Bereitschaft zur Konfliktlösung, und ihre große Schwester Sarah begegnet einem neuen Schwarm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Kracht (Christina ?Tina? Sonnenfeld) Helmut Zierl (Carlo Sonnenfeld) Janos Körtge (Nico Sonnenfeld) Rosemarie Fendel (Marianne Sonnenfeld) Jonas Laux (Sven Sonnenfeld) Sarah Körtge (Sarah Sonnenfeld) Lavinia Thelen (Tiffany ?Tiffy? Sonnenfeld) Originaltitel: Familie Sonnenfeld - Abschied von Oma Regie: Thomas Jacob Drehbuch: Markus Mayer Kamera: Sebastian Richter Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 323 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:40

Seit 137 Min. Ringstraßenpalais

Familiensaga

3sat 11:00 bis 12:30

Seit 77 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:00 bis 12:30

Seit 77 Min.