BonGusto 03:15 bis 04:05 Regionales Rick Stein - Faszination Indien Kalkutta und Chennai GB 2013 Merken Rick Stein beginnt seine Indienreise in den Regionen, wo einst Großbritanniens Liebe zum Curry begann: in Bengalen und Tamil Nadu. Der britische Einfluss in Kalkutta und Chennai ist noch heute spürbar und die häufige Verwendung von Fisch und Meeresfrüchten lässt Rick's Gourmetherz höher schlagen. Die Erforschung der Esskultur dieser beiden Großstädte ist der Beginn einer faszinierenden und inspirierenden Reise! Auf dem Speiseplan stehen heute Gerichte wie Garnelen in Kokosmilch und das britische Raj Curry. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rick Stein?s India

