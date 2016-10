BonGusto 02:20 bis 02:50 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Eiskalte Küche N Merken In dieser abenteuerlichen Episode reist Tina in den hohen Norden, um Mitglieder der uransässigen Sami zu treffen. Außerdem versucht sie sich im Eisfischen, nimmt an einem Rentierrennen teil, fährt auf Skiern steile Hänge hinab und checkt in ein echtes Eis-Hotel ein. Natürlich wird auch gekocht: ein herzhafter Jägereintopf, ein traditionelles schwedisches Fischgericht und ein wunderbares Dessert mit Moltebeeren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Nordström Originaltitel: New Scandinavian Cooking