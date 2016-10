Schweiz 2 20:00 bis 21:50 Actionfilm Pompeii CDN, D, USA 2014 Nach dem Buch von Diana Preston 2016-10-29 02:15 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spektakuläre Action mit dem "Game of Thrones"-Star Kit Harrington: Im Jahr 79 n. Chr. lebt Milo als versklavter Gladiator in Londinium. Eines Tages wird er von einem Sklavenhändler in die Gladiatorenschule in Pompeji gebracht. Auf seinem Weg dorthin begegnet er Cassia, der Tochter des Staatsoberhaupts von Pompeji. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Als Milo seinen ersten Gladiatorenkampf in der Arena bestreitet, bricht der Vesuv aus. Er muss fliehen, doch nicht ohne Cassia ... Im Jahre 79 n. Chr. ist Pompeii eine blühende Handelsmetropole am Fuße des Vesuvs. Gerade als der Vulkan durch kleinere Beben wieder zum Leben erweckt wird, kommt auch Gladiatorensklave Milo in der Hafenstadt an und verliebt sich in die schöne, für ihn jedoch unerreichbare Cassia. Nicht nur gesellschaftliche Unterschiede machen die Liebe zwischen Milo und der reichen Tochter des Stadtoberhauptes Severus unmöglich: Cassia ist ausgerechnet dem skrupellosen Senator Corvus versprochen, der einst für den Überfall auf Milos keltisches Heimatdorf verantwortlich war. Als in der Arena zu Ehren des Senators die Schlacht gegen die Kelten nachgestellt werden soll, sieht Milo die Zeit für seine langgehegte Rache gekommen. Doch noch während des Kampfes beginnt die Erde stärker zu beben als je zuvor und die Flucht vor der tödlichen Glut beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kit Harington (Milo) Carrie-Anne Moss (Aurelia) Emily Browning (Cassia) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Atticus) Jessica Lucas (Ariadne) Jared Harris (Severus) Kiefer Sutherland (Corvus) Originaltitel: Pompeii Regie: Paul W.S. Anderson Drehbuch: Janet Scott Batchler, Lee Batchler, Michael Robert Johnson Kamera: Glen MacPherson Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 12