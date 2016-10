Schweiz 2 18:15 bis 18:40 Comedyserie Two and a Half Men Der Frauendieb USA 2007 HDTV Merken Nachdem Jake verlassen wurde, rät ihm Charlie, sich sofort eine neue Freundin zu suchen. Indes versucht Alan herauszufinden, warum seine Schulfreundin ihn kurz vorm Abschlussball abserviert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Justine Eyre (Gabrielle) Laura McLauchlin (Charity Kirshenbaum) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Ted Wass Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C.. Brown