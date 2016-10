Schweiz 2 14:15 bis 18:15 Tennis Tennis: Swiss Indoors, Halbfinals 2016 Stereo Live HDTV Merken Die Swiss Indoors Basel gehören zu den bedeutendsten Hallenturnieren der Welt. Jahr für Jahr zieht das im Jahr 1970 gegründete Turnier die besten Tennisprofis der Welt an. 2009 stieg das Turnier in die neugeschaffene Formel 500 der ATP World Tour auf. Die Teilnehmerliste für 2016 enthält vier Tennisspieler aus der Top-10-Liste u. a. Stan Wawrinka, Rafael Nadal und Kei Nishikori. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 70 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 50 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 50 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 40 Min.