Schweiz 2 12:15 bis 13:40 Trickfilm Shrek - Der tollkühne Held USA 2001 Nach einem Kinderbuch von William Steig 2016-10-29 04:25 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für den grünen Oger Shrek gib es nichts Schöneres als ein morgendliches Schlammbad vor seinem Häuschen im Sumpf und ein leckeres Mahl aus Ungeziefer und verrottetem Kürbis im Licht von Schmalzkerzen, die er aus seinen Trompetenohren zieht. Doch dann wird sein Idyll empfindlich gestört: Der kleine, machthungrige Lord Farquaad will das Märchenmonopol zwecks Vermarktung an sich reissen und lässt alle Märchenfiguren einfangen. Diesen gelingt es, aus dem Auffanglager zu entkommen. Sie fliehen in den Sumpf, versammeln sich vor Shreks Hütte und bitten ihn um Asyl. Denn sie wissen, dass sie hier vor Farquaad sicher sind, da dem riesigen Oger niemand gerne in die Quere kommt. Um die Eindringlinge wieder loszuwerden, geht Shrek mit dem grossmäuligen, aber feigen Lord ein Geschäft ein: Er verspricht, Prinzessin Fiona, die Farquaad zu ehelichen gedenkt, aus den Fängen eines Drachens zu befreien. Dafür sorgt Farquaad wieder für Ruhe im Sumpf. Begleitet vom ewig quasselnden Esel Donkey, der sich ihm ungefragt an die Fersen heftet, begibt sich Shrek auf seine Mission. Auf dem Weg zu Fiona hat das ungleiche Paar unzählige Abenteuer zu bestehen. Und am Ende wartet auf beide unerwartetes Liebesglück. Ausgehend von einem illustrierten Kinderbuch von William Steig kreierten die Filmemacher Shreks Universum. Shrek, der unkonventionelle und ganz und gar politisch unkorrekte Held, und die liebevoll gestalteten Nebenfiguren sind eine Parodie auf gängige Märchenklischees und damit auch auf die Muster, die Disney während eines halben Jahrhunderts in seinen Zeichentrickfilmen etablierte und mit welchen er das Genre dominierte. Die "Shrek"-Macher kennen kein Pardon: Wenn etwa Prinzessin Fiona voller Inbrunst zum lieblichen Gesang anhebt und ihr ein niedlicher Vogel gebannt dabei zuhört, trifft ihre Stimme bald so hohe, schrille Töne, dass der Vogel vor ihren Augen zerplatzt - die Eier, die er zurücklässt, werden von Fiona ohne mit der Wimper zu zucken zum Frühstück verarbeitet. Neben unzähligen Anspielungen auf Filme, Märchen und Populärkultur im Allgemeinen unterhält "Shrek" Gross und Klein mit einer Geschichte, die Abenteuer, Witz und Romantik mühelos verbindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Sascha Hehn (Shrek) Esther Schweins (Fiona) Randolf Kronberg (Esel) Rufus Beck (Lord Farquaard) Gerald Schaale (Pinocchio) Santiago Ziesmer (Lebkuchenmann) Wolfgang Kühne (Wolf) Originaltitel: Shrek Regie: Andrew Adamson Drehbuch: Ted Elliott, Terry Rossio, Joe Stillman, Roger S. H. Schulman Kamera: Simon J. Smith Musik: Harry Gregson-Williams, John Powell

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 323 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:40

Seit 137 Min. Ringstraßenpalais

Familiensaga

3sat 11:00 bis 12:30

Seit 77 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:00 bis 12:30

Seit 77 Min.