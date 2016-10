Schweiz 1 02:10 bis 05:10 Show Verstehen Sie Spass? - Schweizer-Special D 2016 Stereo HDTV Merken Dieses Mal ist "Verstehen Sie Spass?" auch bei SRF zu sehen. Darum ist an diesem Abend auch Paola Felix zu Gast. Die Schweizerin moderierte die grosse Samstagabendshow des SWR von 1983 bis 1990 gemeinsam mit ihrem Mann Kurt Felix und bringt als Erinnerung die schönsten "Versteckte Kamera"-Einspieler mit Prominenten aus dem persönlichen Archiv von Kurt Felix mit. In die Rolle des prominenten Lockvogels schlüpfte für "Verstehen Sie Spass?" DJ BoBo - er wechselte sogar kurzzeitig die Identität, um Schweizerinnen und Schweizer mit allerlei Sonderregelungen im Einkaufsparadies Deutschland gehörig aufs Korn zu nehmen. Darüber hinaus präsentiert er in der Sendung ein Medley einiger seiner Hits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verstehen Sie Spaß?