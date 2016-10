Schweiz 1 23:40 bis 01:15 Serien Der Anwalt des Teufels GB 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Der Mann ist doch praktisch schon verurteilt." Dieser Satz seiner Rivalin im Konkurrenzkampf junger Strafverteidiger entmutigt Will Burton (David Tennant) nicht etwa, sondern stachelt ihn umso mehr an. Denn wenn es darum geht, Angeklagte in aussichtsloser Situation zu verteidigen, hat sich Will als wahrer Entfesselungskünstler erwiesen. Im Fall des Liam Foyle (Toby Kebbell), der eine junge Frau gequält und ermordet haben soll, ist die Beweislast erdrückend. Mit kaum verhohlenem Neid verfolgt Burtons Konkurrentin Maggie Gardner (Sophie Okonedo), wie er auch diesen Angeklagten freibekommt. Damit ist zwar Fall abgeschlossen, doch nimmt Liam Foyle auf denkbar schlimmste Weise weiterhin Einfluss auf das Leben seines Verteidigers. Sich von ihm geringgeschätzt fühlend, beginnt Foyle damit, Will Burton, seine Frau Kate (Ashley Jensen) und ihren kleinen Jamie zu beobachten. Als Kate sich alleine auf dem Land befindet, im zweiten Wohnsitz der Familie, geht Liam Foyle erneut seinem blutigen Handwerk nach. Science-Fiction-Fans als Titelheld der "Dr. Who"-Serie der Jahre 2005 bis 2013 schon etwas länger geläufig, wurde David Tennant einem grösseren Publikum als exzentrischer Ermittler in der Krimiserie "Broadchurch - Ein Dorf unter Verdacht" bekannt, die im Oktober 2014 am Serienmontag auf SRF zwei zu sehen war. Im gleichen Jahr drehte der als David John McDonald geborene Schotte "Der Anwalt des Teufels" (im Original "The Escape Artist") und wurde dafür mit dem schottischen BAFTA-Award ausgezeichnet. SRF 1 zeigt den zweiten Teil dieses packenden Justizthrillers am kommenden Samstag um 22.50 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Tennant (Will Burton) Toby Kebbell (Liam Foyle) Ashley Jensen (Kate Burton) Gus Barry (Jamie Burton) Sophie Okonedo (Maggie Gardner) Brid Brennan (Mary) Tony Gardner (Trevor Harris) Originaltitel: The Escape Artist Regie: Brian Welsh Drehbuch: David Wollstencroft Kamera: David Higgs Musik: Nicholas Hooper Altersempfehlung: ab 16