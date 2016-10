Schweiz 1 18:10 bis 18:45 Magazin gesundheitheute Die Gesundheitssendung mit Dr. Jeanne Fürst Herzschwäche CH 2016 2016-10-30 09:30 Stereo HDTV Merken Herzschwäche - oder Herzinsuffizienz, wie der Fachausdruck heisst - entsteht häufig bei Menschen, die einen Herzinfarkt hatten - nicht unmittelbar danach, sondern erst nach einer gewissen Zeit. In Europa gibt es ungefähr zehn Millionen Menschen mit einem schwachen Herz. Allein in der Schweiz sind ungefähr 150 000 Personen davon betroffen. Worum handelt es sich bei dieser Krankheit? Das Herz kann weniger leisten, als der Körper benötigen würde. Das Gewebe wird nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt. Die Durchblutung der Organe ist gefährdet, und daran kann man sterben. Manchmal ist es gar nicht so einfach, herauszufinden, dass hinter Müdigkeit oder einem Schwächegefühl eine Herzschwäche steckt. Viele betrachten diese Symptome nämlich als normale Alterserscheinungen. Wichtig wäre jedoch eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung. "gesundheitheute" zeigt die mordernsten Möglichkeiten gegen die unterschiedlichen Formen von Herzinsuffizienz. Non-Small Cell Lung Cancer (nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom) heisst ein gefährlicher Lungenkrebs. "gesundheitheute" stellt neue, erfolgversprechende Behandlungsmethoden gegen diese heimtückische Krankheit vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gesundheit heute