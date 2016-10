Schweiz 1 14:10 bis 15:00 Serien Grand Hotel Phönix aus der Asche E 2013 HDTV Merken Bei einem Abendessen, das Julio und Andrés für die Freunde arrangiert haben, kommt es zu einem unerwarteten Kuss. Julio stellt Alicia ein Ultimatum. Javier unternimmt einen letzten verzweifelten Versuch, Laura bei sich zu behalten. Cisneros will seine Rache an Diego am Strand von Cantaloa vollenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amaia Salamanca (Alicia Alarcón) Yon González (Julio Olmedo) Originaltitel: Gran Hotel Regie: David Pinillos Drehbuch: Ramón Campos Altersempfehlung: ab 12

