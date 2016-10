Bayern 2 20:05 bis 21:00 Sonstiges radioSpitzen Kabarett und Comedy Zugespitzt - der satirische Monatsrückblick von Alfred Mittermeier Merken Alfred Mittermeier, Jahrgang 64, ist ein typischer Grenzgänger zwischen Kabarett und Comedy, der sich nicht gern in eine bestimmte Schublade stecken lässt. Einer, der sowohl mit dem feinen Satire-Florett ficht, aber genauso oft und gern auch zu einem kräftigen Rundumschlag ausholt. Scharfsinniger Beobachter "Wenn einem alles wurst ist, scheint das Leben leicht. Aber wenn es um die Wurst geht, wird' s schwer mit der Leichtigkeit", meint Alfred Mittermeier. Gerade in Zeiten wie diesen fällt es selbst erfahrenen Berufssatirikern nicht immer leicht, politische und gesellschaftliche Ereignisse pointiert ins rechte Licht zu rücken. Familenbande Irgendwie scheint das Humor-Gen in der Familie zu liegen. Der Vater Sepp ist so ein gewitzter Auktionator, dass viele Besucher vor allem deswegen zu seinen Versteigerungen kommen. Der jüngere Bruder Michael gehört zu den besten deutschen Comediens. Da blieb Alfred Mittermeier offenbar - nach BWL -Studium und verschiedenen Management-Jobs - letztlich auch nichts anderes übrig und er landete beim Kabarett. Ein Schnelldenker mit scharfsinniger Beobachtungsgabe. Bissig, zynisch, komisch und auch mal hoffnungslos gemein - alles, nur nicht bierernst, so präsentiert sich der sympathische Dorfener und spielt mit ebenso frecher wie frivoler Attitüde. Seit 2003 ist er als Solokabarettist unterwegs. "Ausmisten!" ist sein siebtes Programm überschrieben, mit dem er im Oktober Premiere feiert. Im satirischen Monatsrückblick "Zugespitzt" blickt Alfred Mittermeier zurück auf die Ereignisse eines hoffentlich "goldenen Oktobers". In Google-Kalender eintragen