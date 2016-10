Bayern 2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Gesundheitsgespräch Schlaganfall - und dann? Merken Es trifft jedes Jahr etwa 150.000 Menschen - oft wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Der Schlaganfall. Gemeinsam mit den Herzerkrankungen führt er die Todesursachenstatistik in Deutschland an. Doch etwa ein Drittel der Betroffenen wird nach einem Schlaganfall wieder ganz gesund. Dafür ist allerdings eine intensive Rehabilitation nötig, die von gezielter Physiotherapie bis hin zum Sprechtraining, also Logopädie, reicht - je nachdem, wo die individuellen Probleme der Patienten liegen. Im Gesundheitsgespräch (0800/246 246 9) geht es diesmal um die Zeit unmittelbar nach einem Schlaganfall und die Frage, wie man einen weiteren Anfall vermeiden kann. In Google-Kalender eintragen Moderation: Klaus Schneider Gäste: Gäste: Dr. Marianne Koch

