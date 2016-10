Bayern 2 09:05 bis 11:00 Sonstiges orange Samstagsmagazin orange am Zeitungskiosk: Kanada und das CETA-Drama / Frauen an der Macht: die Politologin Helga Lukoschat über weibliche Regierungs-Stile / Konflikte: der Krieg im Jemen, die Saudis und die deutsche Politik / Island: Im Land der Elfen und der tollen Fußballfans wird gewählt. / Masken: Halloween im Jahr der Horrorclowns / Schule: Englisch fürs Leben lernen Schüler heute woanders. / Bahnfahren: der Autor Mark Spörrle über Widrigkeiten auf der Schiene, und wie man trotzdem gelassen bleibt / Lebensart: der junge Mann und die Fliege / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen Merken orange am Zeitungskiosk: Kanada und das CETA-Drama / Frauen an der Macht: die Politologin Helga Lukoschat über weibliche Regierungs-Stile / Konflikte: der Krieg im Jemen, die Saudis und die deutsche Politik / Island: Im Land der Elfen und der tollen Fußballfans wird gewählt. / Masken: Halloween im Jahr der Horrorclowns / Schule: Englisch fürs Leben lernen Schüler heute woanders. / Bahnfahren: der Autor Mark Spörrle über Widrigkeiten auf der Schiene, und wie man trotzdem gelassen bleibt / Lebensart: der junge Mann und die Fliege / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mitraten und ein Digitalradio gewinnen In Google-Kalender eintragen Moderation: Johannes Marchl