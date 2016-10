Bayern 2 08:05 bis 09:00 Sonstiges Bayerisches Feuilleton Die letzte Reise. Wenn der Boandlkramer kummt 2016-10-30 20:05 Merken Sterben ist auch in unserer aufgeklärten Zeit noch immer ein Tabuthema. Die Bayern nennen den Tod gerne den "Boandlkramer". InFranz von Kobells"Gschicht vom Brandner Kasper" und dem daraus entstandenen Roman und Bühnenstück "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben"von Kurt Wilhelmtaucht er als kauzige, bisweilen sogar hilflos-liebenswerte Gestalt auf. Damit nimmt er dem Tod viel von seinem Schrecken. Früher wurden eine Reihe zum Teil geheimnisvoller Rituale um das Sterben praktiziert, die den Angehörigen Halt gaben und mit denen sie Trauer und Abschied besser zu bewältigen hofften. In der heutigen Zeit passt am besten das Bild von der "letzten Reise". Haben wir es doch mit aufgeklärten mobilen Menschen zu tun. Ob sie in den Urlaub hetzen oder von Termin zu Termin, sie sind immer unterwegs. So ist auch der Tod von Angehörigen eine Art Abreise. Es geht es um ein gut durchorganisiertes, würdiges Abschiednehmen. Man wendet sich an spezielle "Reiseunternehmer", Begleiter, die jederzeit auf Sonderwünsche eingehen. Während früher nur getaufte Christen in der geweihten Erde der Friedhöfe bestattet werden durften, reicht die Demokratisierung längst auch ins Reich der Toten. Alle haben das Recht auf einen würdigen letzten Platz. Es gibt zudem neue Formen wie Urnenregale oder Naturfriedhöfe. Der Fantasie sind fast keine Grenzen mehr gesetzt. Gern würden wir sagen: "Komm gut heim!" Aber im eigenen Garten darf bei uns niemand begraben werden. Wohin die letzte Reise geht, darüber wird es auch in Zukunft verschiedene Ansichten geben. Fest steht: nach der ganzen Hetze tritt Ruhe ein. Für die einen ist es die "ewige Ruhe" oder das "Eingehen ins Himmelreich", für die anderen heißt es schlicht: "Aus is' s und gar is' s und schad is' s, dass wahr is". Harald Grill hat sich mit den vielen Facetten der "letzten Reise" beschäftigt. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Teleshopping Österreich

Nachrichten

RTL 06:30 bis 08:30

Seit 106 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 82 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 46 Min. Auf Streife

Dokusoap

Sat.1 07:35 bis 08:35

Seit 41 Min.