WDR 02:45 bis 04:15 Drama Fünf Tage Vollmond D 2009 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Johanna Thamsen - 1969 (Aglaia Szyszkowitz) Anton Brunner - 1969 (Klaus J. Behrendt) Ole Thamsen - 1969 (Stephan Kampwirth) Ines Petersen - 1969 (Petra Kleinert) Fiete Petersen - 1969 (Michael Lott) Verena - 1969 (Emily-Dorothea Linow) Knut Thamsen - 1969 (Lukas Kieback) Bauer - 1969 (Gerhard Karau) Johanna Thamsen - heute (Nicole Heesters) Verena - heute (Saskia Fischer) Gunnar - heute (Joshy Peters) Sommer 1969: Die Amerikaner fliegen zum Mond und Johannas Leben gerät in Aufruhr. Während ihre Familie einige Tage in Hamburg verbringt, bleibt die Pensionswirtin alleine auf der abgeschiedenen Hallig zurück, um einen Gast zu beherbergen. Der Wasserbauingenieur Anton Brunner wird die nötigen Untersuchungen vornehmen, damit die Halligen vom Festland her mit Frischwasser versorgt werden können. In diesen Sommertagen verlieben sich Anton und Johanna leidenschaftlich ineinander. Als ihre Familie zurückkommt, muss sie sich entscheiden. Aglaia Szyszkowitz und Klaus J. Behrendt spielen ein Paar, dessen 40 Jahre zurückliegende Liebe sich nur dem Mond enthüllen könnte. Mit Nicole Heesters, Saskia Fischer und Stephan Kampwirth. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aglaia Szyszkowitz (Johanna Thamsen, 1969) Klaus J. Behrendt (Anton Brunner, 1969) Stephan Kampwirth (Ole Thamsen, 1969) Petra Kleinert (Ines Petersen, 1969) Michael Lott (Fiete Petersen, 1969) Emily-Dorothea Linow (Verena, 1969) Lukas Kieback (Knut Thamsen, 1969) Originaltitel: Fünf Tage Vollmond Regie: Matthias Steurer Drehbuch: Maria Bachmann Kamera: Helmut Pirnat Musik: Joe Mubare Altersempfehlung: ab 6

