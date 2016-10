WDR 22:30 bis 23:00 Show Satire Deluxe D 2016 2016-10-29 02:45 Stereo Untertitel HDTV Neu Merken Zwei Moderatoren, alle wichtigen Themen des Monats, eine halbe Stunde Zeit. Die beliebte WDR-Radiosendung "Satire Deluxe" kommt ins WDR Fernsehen - zunächst mit einer Folge am Samstag, 29. Oktober um 22.30 Uhr. Bei "Satire Deluxe" paart sich Spaß mit Anspruch. Die Moderatoren Axel Naumer und Henning Bornemann sichten das gesammelte Chaos des Monats. Schlagfertig kommentieren sie wahlweise die politische Weltlage oder den letzten Klatsch. Das satirische Premium-Menü wird garniert mit investigativen Einspielfilmen und einem Studiogast. "Satire Deluxe" ist dem Kabarett verpflichtet und junger Comedy gegenüber aufgeschlossen - eben die deluxeste Satire überhaupt! In der Pilotfolge wird Friedemann Weise zu Gast im TV-Hörfunk-Studio sein. Im Radio ist "Satire Deluxe" mit Axel Naumer und Henning Bornemann immer am Samstagvormittag live auf WDR 5 zu hören. In Google-Kalender eintragen Moderation: Axel Naumer, Henning Bornemann Gäste: Gäste: Friedemann Weise (Liedermacher und Satiriker) Originaltitel: Satire Deluxe