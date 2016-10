WDR 16:00 bis 16:45 Magazin Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks Kochende Küchenmaschinen: viel Lärm um nix? D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Schneiden, mixen und rühren, aber auch wiegen, kochen, dampfgaren oder erhitzen. Kochende Küchenmaschinen revolutionieren die Küche. In Deutschland ist ein wahrer Boom ausgebrochen. Der Platzhirsch "Thermomix" von Vorwerk hat in diesem Jahr seinen millionsten Thermomix verkauft. Auch die Discounter haben immer wieder günstige Modelle im Angebot, um die sich die Kunden schon mal handfest streiten. Yvonne Willicks geht der Frage nach: Was ist dran an diesen kochenden Küchenmaschinen? Ist alles nur ein gigantischer Marketing-Hype oder brauchen wir die Alleskönner in der Küche wirklich? Erlebnis oder Marketing- Trick? Yvonne Willicks und ihr Team begeben sich auf eine spannende Recherche-Reise. Undercover besuchen Redaktionsmitglieder Verkaufsveranstaltungen des digitalen Alleskönner TM5 von Vorwerk. Wie arbeiten die Verkäufer, um die bis zu 1.200 Euro teure Maschine an den Mann/die Frau zu kriegen? Im Alltagstest zeigt Yvonne Willicks, was die kochenden Küchenmaschinen wirklich können. 5 Tage, 5 Gerichte: Welche Maschine hält, was sie verspricht? Und der Labor - Härtetest: Yvonne Willcks nimmt drei ihrer Testmodelle mit in ein Testlabor. Wie funktionieren die Maschinen? Und wie laut sind die Wundergeräte im Haushalt? Ist teuer auch immer besser? Der Labortest bringt ans Licht, wie gefährlich die billigen Küchenmaschinen im Haushalt wirklich sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Haushalts-Check mit Yvonne Willicks