Servus TV 01:25 bis 04:05 Thriller The Sixth Sense USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Bruce Willis und Haley Joel Osment in einem meisterhaft erzählten Mystery-Thriller: Den achtjährigen Cole quält ein düsteres Geheimnis - er sieht tote Menschen. Der Junge wird regelmäßig von Verstorbenen aufgesucht, die keine Ruhe finden und ihn mit ihren Schicksalen belasten. Zunächst ist Cole zu verängstigt, um jemandem von den furchterregenden Begegnungen mit den Wesen aus dem Jenseits zu erzählen, doch dann fasst er Vertrauen zu dem Kinderpsychologen Dr. Malcolm Crowe ... Schauspieler: Bruce Willis (Dr. Malcolm Crowe) Haley Joel Osment (Cole Sear) Toni Collette (Lynn Sear) Olivia Williams (Anna Crowe) Trevor Morgan (Tommy Tammisimo) Donnie Wahlberg (Vincent Grey) Peter Anthony Tambakis (Darren) Originaltitel: The Sixth Sense Regie: M. Night Shyamalan Drehbuch: M. Night Shyamalan Kamera: Tak Fujimoto Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 16