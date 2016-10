Servus TV 13:45 bis 14:48 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 2016-10-31 13:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Tierarzt James Herriot geht unter die Spieler. Durch einen Zufallstreffer im Glücksspiel gewinnt er das Vertrauen von Charlie, Bert und Hughie. Das Trio beschließt, den jungen Tierarzt in ihre Reihen aufzunehmen. Indes erwartet Mr. Hopf von Farnon hellseherische Fähigkeiten: er soll per Ferndiagnose seinen kranken Hund heilen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Andrea Gibb (Deirdre) James Ottaway (Dick Fawcett) Ivan Beavis (Mr. Chandler) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Bob Blagden Drehbuch: Johnny Byrne Musik: Johnny Pearson

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 67 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 47 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 47 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 37 Min.