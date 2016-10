Servus TV 11:40 bis 12:44 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1989 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Tierarztpraxis von Siegfried Farnon und James Herriot steht der Haussegen schief. Assistent Calum hat Streit mit seiner Verlobten Deidre und Siegfried wird von schlechter Laune heimgesucht. Trotzdem stehen er und Herriot Calum in der Not mit Rat und Tat zur Seite. Indes sieht Farnon einem besonderen Jubiläum entgegen: sein erster Kaiserschnitt bei einer Kuh jährt sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) Andrea Gibb (Deirdre) Veronica Smart (Emma Styles) John Sharp (Mr. Biggins) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Michael Brayshaw Drehbuch: Brian Finch

