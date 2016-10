ZDF neo 23:50 bis 01:05 Thriller Verschwunden im eigenen Haus ARG, E 2013 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als der Richter Sebastián seine Kinder zur Schule bringen will, verschwinden der Junge und das Mädchen auf dem Weg von der eleganten Altbauwohnung im 7. Stock zum Erdgeschoss spurlos. Verzweifelt befragt er die Nachbarn und Passanten, aber niemand kann ihm weiterhelfen. Zunehmend kommt Sebastián zu der Überzeugung, dass seine Kinder entführt wurden und der Vorfall eng mit seinem gerade laufenden Gerichtsverfahren zu tun hat. Aber auch diese Spur läuft schnell ins Leere, und die Eltern fragen sich immer verzweifelter, was mit ihren Kindern geschehen ist. Schnörkellos und spannend erzählter Psychothriller, der sein Geheimnis bis zur letzten Minute bewahrt. Free-TV-Premiere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricardo Darín (Sebastián) Belén Rueda (Delia) Luis Ziembrowski (Miguel) Osvaldo Santoro (Rosales) Guillermo Arengo (Rubio) Jorge D'Elía (Goldstein) Andrea Carballo (Natalia) Originaltitel: Séptimo Regie: Patxi Amezcua Drehbuch: Patxi Amezcua, Alejo Flah Kamera: Lucio Bonelli Musik: Roque Baños