RTL Plus 20:15 bis 21:00 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2009 Stereo Merken Josef, der schüchterne Milchbauer, hat einen Ausflug in die bayrischen Berge geplant, um seinen Besuch von der Schönheit seiner Heimat zu überzeugen. Dieser ist begeistert von der Landschaft. Es kommt zu ersten Annäherungsversuchen. Auch Tobias und sein Gast schweben auf 'rosa Wolken'. Der romantische Weinbauer und sein Besuch verstehen sich von Tag zu Tag besser und kommen sich auch körperlich immer näher. Bei Markus ist der Abschied angesagt. Die gemeinsame Zeit ist vorbei und sein Besuch muss abreisen. Nach einem fröhlichen Reitausflug besprechen die beiden bei einem romantischen Picknick, ob es eine gemeinsame Zukunft geben soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Bause Originaltitel: Bauer sucht Frau