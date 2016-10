BR Fernsehen 23:30 bis 00:50 Drama Sibylle D 2015 Dolby 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach einer anstrengenden Zeit in ihrem Architekturbüro fällt es Sibylle schwer, während des gemeinsamen Gardasee-Urlaubs mit Ehemann Jan und ihren Söhnen David und Luca zur Ruhe zu kommen. Während ihre Familie noch schläft, unternimmt Sibylle ausgedehnte Spaziergänge über die Klippen am See. Die gleichaltrige Frau, der sie dabei tagtäglich begegnet, nimmt sie kaum wahr - bis sie eines Morgens Zeugin ihres Selbstmords wird. Das Leben von Sibylle Froebisch ist eigentlich ziemlich in Ordnung. Sie hat studiert, während des Studiums ihren späteren Mann Jan kennengelernt, mit ihm eine Firma gegründet und zwei Söhne - David und Luca - zur Welt gebracht. Und dennoch - oder gerade deswegen - scheint etwas an ihr zu nagen. Nicht einmal im Italienurlaub mit ihrer Familie schafft sie es, zur Ruhe zu kommen und auszuschlafen. Die düstere Vorahnung, dass etwas passieren wird, hat sich in ihre geordnete Welt geschlichen. Tatsächlich wird Sybille bei einem Spaziergang am Gardasee Zeugin des Selbstmords einer etwa gleichaltrigen Frau. Danach ist nichts wie zuvor. Zurück in München, versucht sie vergeblich, das Ereignis zu verdrängen, und leidet unter der zunehmenden Entfremdung von ihrer Familie. Immer wieder erkennt sie scheinbare Querverbindungen zwischen dem Schicksal der toten Frau und sich selbst. Mehr und mehr gerät ihre Welt aus den Fugen. Als Sybille schließlich hinter das Geheimnis der Toten zu kommen scheint, ist es fast zu spät. Im antiken Griechenland galten Sibyllen als Prophetinnen, deren Zukunftsvorhersagen meist in Form eines Rätsels erfolgten. Der Schweizer Regisseur Michael Krummenacher spielt in seinem als Abschlussfilm an der Hochschule für Fernsehen und Fernsehen (HFF) München entstandenen Film mit diesen mythologischen Bezügen und variiert virtuos Motive des Psychothrillers und Horrorfilms. Krummenacher lässt dabei das Publikum durch Sibylles Augen auf die Welt blicken - und spart nicht mit Zitaten aus der Filmgeschichte und Anspielungen auf Klassiker wie Stanley Kubricks "The Shining" und Roman Polanskis "Rosemaries Baby". Die assoziativen Bilder von Kameramann Jakob Wiessner lassen offen, was Realität und was womöglich verzerrte Wahrnehmung der Hauptfigur ist. Neben dem hervorragenden Spiel von Hauptdarstellerin Anne Ratte-Polle sind es der gelungene Einsatz von Musik, das Sounddesign und der pointierte Schnitt, die dafür sorgen, dass "Sibylle" eines der Beispiele für gelungenes Genrekino aus Deutschland ist. Michael Krummenachers Film entstand als Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk und wurde 2015 in der Reihe "Perspektive Deutsches Kino" auf der Berlinale uraufgeführt. "Sibylle" ist an diesem Abend als deutsche Erstausstrahlung zu sehen. Michael Krummenacher wurde 1985 in Schwyz, Schweiz, geboren. Nach einem Film-Workshop an der Columbia University begann er sein Regiestudium an der HFF München. Sein Film "Wenn alle da sind" wurde 2012 für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert. "Michael Krummenacher (entfaltet) den Horror ... wunderbar präzise entlang der Grenze zwischen Genrekino (i. e. Psychothriller) und Drama". (Barbara Wurm, 07.02.2015, taz) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Ratte-Polle (Sibylle) Thomas Loibl (Jan) Dennis Kamitz (David) Levi Lang (Luca) Heiko Pinkowski (Justus) Elisabeth Rath (Ida) Andreas Lust (Stephan) Originaltitel: Sibylle Regie: Michael Krummenacher Drehbuch: Silvia Wolkan, Michael Krummenacher Kamera: Jakob Wiessner Musik: Great Black Waters Altersempfehlung: ab 12