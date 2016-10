BR Fernsehen 16:15 bis 16:45 Diskussion Unter vier Augen Nina Ruge im Gespräch mit Ursula Karven Schauspielern und Yoga als Therapiequelle D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Ursula Karven - Schauspielern und Yoga als Therapiequelle In Ulm geboren, wächst Ursula Karven behütet mit zwei Geschwistern auf. Nach dem Abitur arbeitet sie zunächst als Fotomodell und unter dem Künstlernamen Sina Karven dreht sie ihren ersten Film. Nach einem Gastauftritt in der Serie "Das Erbe der Guldenburgs" ist die Karriere nicht mehr zu stoppen. In zahlreichen Fernsehfilmen spielt sie fortan mit - ob in Rosamunde Pilcher oder diversen Krimiserien. Ursula Karven war mit einem amerikanischen Filmproduzenten verheiratet - sie haben drei Söhne zusammen. Als ihr Sohn Daniel auf tragische Weise ums Leben kommt, siedelt die Familie von Kalifornien nach Mallorca. Durch einen schweren Unfall beim Drehen, hatte sie lange Zeit große körperliche Probleme, die sie mit Yoga meisterte. Heute schreibt sie Bücher, hält Vorträge wie man durch Yoga gesund bleibt, den Körper und die Seele in Einklang bringt. Bei Nina Ruge erzählt sie von ihrem turbulenten Leben, wie ihr Leben nach der Trennung von ihrem Mann aussieht, und warum sie mittlerweile wieder in Deutschland lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nina Ruge Gäste: Gäste: Ursula Karven (Schauspielerin) Originaltitel: Unter 4 Augen