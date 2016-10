BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Heimatfilm Die Landärztin D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Ärztin Johanna Lohmann zieht mit ihrem kleinen Sohn Max ins idyllische Provinzdorf Großraming, wo sie die Praxis ihres verstorbenen Onkels übernehmen will. Doch ihr Wartezimmer bleibt leer: Der einflussreiche Großbauer Bergmeier verbietet den Dorfbewohnern, zur neuen Doktorin zu gehen. Als Johanna drei Kindern das Leben rettet, die von Bergmeiers vergifteter Milch getrunken haben, glaubt die eingeschworene Dorfgemeinschaft Johanna habe die Milch selbst verseucht ... Johanna Lohmann, nach dem Unfalltod ihres Mannes Witwe, ist eine fähige Münchner Medizinerin, die in den letzten Jahren allerdings nur im Labor arbeitete. Als ihr Job wegrationalisiert wird, übernimmt sie die Praxis ihres verstorbenen Onkels im beschaulichen Großraming. Schon bei ihrer Ankunft fährt sie dem einflussreichen Großbauern Leo Bergmeier den Zaun kaputt. Dann gibt es in ihrem Haus einen Rohrbruch. Und schließlich macht Bergmeier ihr noch die Patienten abspenstig: Der starrköpfige Bauer hat als Nachfolger für den alten Dorfdoktor ein gestandenes Mannsbild erwartet und keine Frau, die offensichtlich nicht einmal Auto fahren kann. Was Johanna tatsächlich drauf hat, muss sie früher unter Beweis stellen als ihr lieb ist. Ihr Sohn Max und zwei Spielkameraden aus dem Kindergarten zeigen Symptome von schwerer Vergiftung, nachdem sie Milch von Bergmeiers Hof getrunken haben. Dank ihrer profunden Laborkenntnisse stellt Johanna rasch fest, dass die Milch eine hohe Dosis Pflanzenschutzmittel enthält. Statt der geistesgegenwärtigen Ärztin zu danken, verdächtigt Bergmeier Johanna, sie habe die Milch selbst vergiftet, um durch die Rettung der Kinder das Vertrauen der Dorfbewohner zu erschleichen. Mithilfe des sympathischen Tierarztes Laurenz Hofer, der als Einziger zu ihr hält, findet die Landärztin bald heraus, wer die Milch tatsächlich verseucht hat. Christine Neubauer brilliert hier in einer zeitgemäßen Neuverfilmung des Marianne-Koch-Klassikers von 1958 als durchsetzungsfähige Landärztin. Auch die weiteren Hauptrollen sind glänzend besetzt mit Francis Fulton-Smith und Johanna von Koczian. Die Regie führte Peter Sämann, der zusammen mit Ulrike Münch auch das Buch verfasste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christine Neubauer (Johanna Lohmann) Francis Fulton-Smith (Laurenz Hofer) Johanna von Koczian (Marie Gruber) August Schmölzer (Leo Bergmeier) Saskia Vester (Grete Bergmeier) Judith Richter (Verena Bergmeier) Gregor Bloéb (Gerhard Straußberger) Originaltitel: Die Landärztin Regie: Peter Sämann Drehbuch: Ulrike Münch, Peter Sämann, Kurt Wilhelm, Felix Huby Kamera: Gero Lasnig Musik: Klaus-Peter Sattler, Peter Janda Altersempfehlung: ab 6

