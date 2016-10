BR Fernsehen 10:00 bis 10:30 Dokumentation Welt der Tiere Buschbaby - aus dem Nachtleben eines Galago D 2003 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Löwen und Elefanten, Zebras, Giraffen oder Paviane - was die Teilnehmer einer Safari zu sehen bekommen, ist die Tierwelt des afrikanischen Tages. Nur sie lässt sich relativ gut beobachten. Doch überall auf der Welt ist ein Großteil der Tierwelt ausschließlich nachtaktiv. Große, runde Augen und riesige Ohren charakterisieren den nachtaktiven Galago. Auch wenn das niedliche Tier, das man auch Buschbaby nennt, gar nicht so selten ist, bekommt man es kaum zu sehen im afrikanischen Busch. Und doch ist es eines der faszinierendsten Tiere Afrikas. Warum das so schutzbedürftig wirkende Buschbaby aber ausgerechnet zur gefährlichsten Zeit, nämlich im Dunkel der afrikanischen Nacht, aktiv ist - das versucht die Filmautorin herauszufinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welt der Tiere