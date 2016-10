Tele 5 00:03 bis 01:39 Horrorfilm Cockney vs Zombies GB 2012 2016-10-29 02:56 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Brüder Andy und Terry planen den großen Coup: Gemeinsam mit ihrer Cousine Katy und weiteren Überzeugungstätern wollen sie eine Londoner Bank überfallen. Mit der Beute beabsichtigen sie das von der Schließung bedrohte Altersrefugium ihres Großvaters Ray zu retten. Aber die Aktion geht gründlich schief: Erst umstellt die Polizei das Gebäude, dann überrollt eine Zombie-Epidemie die Stadt und als die bewaffnete Bande mit ihren Geiseln flieht, muss sie sich vor den Horden Untoter verschanzen. Nun wollen sie sich zu den belagerten Senioren durchschlagen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rasmus Hardiker (Terry Macguire) Harry Treadaway (Andy Macguire) Michelle Ryan (Katy) Georgia King (Emma) Jack Doolan (Davey Tuppence) Ashley Thomas (Mental Mickey) Honor Blackman (Peggy) Originaltitel: Cockneys vs Zombies Regie: Matthias Hoene Drehbuch: James Moran, Lucas Roche Kamera: Daniel Bronks Musik: Jody Jenkins Altersempfehlung: ab 18