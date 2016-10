Tele 5 22:00 bis 00:03 Actionfilm Alien vs. Zombies - The Dark Lurking AUS 2010 2016-10-30 00:30 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf einer militärischen Forschungsstation ist etwas fürchterlich schief gegangen. Monströse Mutanten mit beträchtlichem Appetit auf sprudelndes, warmes Blut haben ihre Laborkerkermauern durchbrochen und zerfetzen unterschiedslos alles, was ihnen in die Quere kommt. Inmitten des Choas erwacht die schöne Lena aus der Narkose und weiß nicht, was mit ihr geschah. Gemeinsam mit ein paar versprengten Söldnern und Wissenschaftlern muss sie es durch mehrere Stockwerke zur Fluchtmöglichkeit schaffen. Dazwischen: Die Monster. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tonia Renee (Lena) Bret Kennedy (Michaels) Ozzie Devrish (Kirkland) Roslyn van Doorn (Yutani) Dirk Foulger (Konieg) Anthony Edwards (Dare) Davyd Williams (Canning) Originaltitel: The Dark Lurking Regie: Gregory Connors Drehbuch: Gregory Connors Kamera: Dirk Foulger Musik: Kit Sivyer Altersempfehlung: ab 16