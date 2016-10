N24 Doku 03:10 bis 03:35 Dokusoap Auf Leben und Tod - Kollision auf Hoher See USA 2014 Merken In bedrohlichen Situationen kann eine einzige Tat über Leben und Tod entscheiden. Was kann ein Passagier tun, wenn sein Schiff von einem anderen gerammt wird? Wie kann sich ein Taucher gegen eine Elefantenrobbe wehren? Und welche Optionen hat ein Autofahrer, wenn sich sein unkontrollierbares Fahrzeug auf einer Offroadstrecke überschlägt? Die Doku-Reihe "Auf Leben und Tod" zeigt extrem gefährliche Momente und stellt den Zuschauer vor die wohl kniffligste Frage: Was würdest du tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Do or Die

