N24 Doku 01:40 bis 03:05 Magazin N24 Mystery Mythos Leben nach dem Tod Mythos Leben nach dem Tod D 2014 Merken Miriam Pede geht in "N24 Mystery" geheimnisvollen Phänomenen auf den Grund. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Durchläuft jeder von uns einen unendlichen Zyklus aus Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt? In einem ungewöhnlichen Experiment wird eine Testperson von einem Hypnotiseur in Trance versetzt und "zurückgeführt" in ein früheres Leben. Was sie berichtet, überprüft das Team vor Ort - mit einem verblüffenden Ergebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Miriam Pede Originaltitel: N24 Mystery