N24 Doku 00:00 bis 00:55 Dokumentation Die UFO-Akten: Raumschiffe über Texas USA 2014 Merken Drei Freunde entdecken im Januar 2008 vier ominöse Lichter am Himmel von Texas, die sich extrem schnell bewegen und ihre Formation verändern. Doch die Freunde sind bei Weitem nicht die Einzigen, die das Ereignis beobachten. Wieso häufen sich ausgerechnet in Texas die Sichtungen von Flugobjekten? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12