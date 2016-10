N24 Doku 11:15 bis 12:20 Dokumentation Luftbetankung - Speed Date am Himmel D 2014 Merken Obwohl es viele verschiedene Flugzeug-Typen gibt, sind von einem Flieger selbst moderne Kampfjets abhängig: dem Luftbetankungs-Airbus. Der fliegende Spritversorger ermöglicht den durstigen Kampfflugzeugen auch lange Strecken an einem Stück zurückzulegen. Doch das Tankmanöver in der Luft erfordert spezielles Fingerspitzengefühl, insbesondere bei einer Geschwindigkeit von 500 Kilometern pro Stunde. N24-Reporter Mick Locher zeigt, wie das "Speed Date am Himmel" zustande kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Luftbetankung - Speed Date am Himmel

