RTL NITRO 03:00 bis 03:45 SciFi-Serie Buck Rogers Hüter des Goral USA 1975 Live TV Merken Admiral Asimov gebärdet sich wie ein Tyrann und selbst der immer freundliche Dr. Goodfellow ist plötzlich herrisch und bösartig. Was ist die Ursache für diese bizarre Verwandlung? Buck verdächtigt den schiffbrüchigen Piloten Reardon, den er und Hawk auf Vor-Deeth verletzt fanden und mit an Bord der Searcher brachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gil Gerard (Buck Rogers) Erin Gray (Wilma) Originaltitel: Buck Rogers in the 25th Century Regie: David Phinney Drehbuch: Francis Moss

