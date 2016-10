RTL NITRO 16:15 bis 16:40 Dokusoap Pawn Stars - Die drei vom Pfandhaus In die Tasten gehauen USA 2013 HDTV Live TV Merken Rick staunt nicht schlecht, als Derek seine seltene Babe-Ruth-Baseball-Sammelkarte, von denen nur noch insgesamt 40 Stück im Umlauf sind, auf den Tresen legt. Aufgrund der Seltenheit der Karte sind jedoch auch viele Fälschungen im Umlauf, weshalb Rick einen Experten um Rat fragt. Wie schätzt dieser die Echtheit und den Wert ein? Außerdem möchte Paul dem Pfandhaus sein Keyboard von "Three Dog Night" verkaufen. Er kann zwar einen Brief vorlegen, der belegt, dass "Three Dog Night" auf dem Keyboard einen Song gespielt haben, allerdings reicht dies Corey nicht aus, sodass Paul versucht, die Echtheit anders zu bestätigen. Wird ihm dies gelingen und kommen die Männer ins Geschäft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Harrison, Rick Harrison, Corey Harrison Originaltitel: Pawn Stars