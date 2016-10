RTL NITRO 11:45 bis 12:35 Actionserie Knight Rider Shattners Komplott USA 1985 2016-10-30 15:55 HDTV Live TV Merken Joe Flynn und Phil Janetti gehören zu einer Gruppe von Truckern. Phil möchte aus der Organisation aussteigen, weil der Druck auf ihn und seine Familie zu groß geworden ist. Joe, der Anführer der Trucker, streitet sich deshalb mit Phil in einer Kneipe. Als kurze Zeit später Janetti wegen einer defekten Bremsleitung mit seinem Lkw tödlich verunglückt, fällt ein schwerer Verdacht auf Joe Flynn. Michael Knight kommt zum Einsatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hasselhoff (Michael Knight) Edward Mulhare (Devon Miles) Patricia McPherson (Bonnie Barstow) Robert Hogan (Shatner) Renee Props (Sally Flynn (as Babette Props)) James Cromwell (Curtis (as Jamie Cromwell)) Christopher McDonald (Joe Flynn) Originaltitel: Knight Rider Regie: Bob Bralver Drehbuch: Burton Armus, Glen A. Larson Musik: Don Peake, Stu Phillips, William Broughton Altersempfehlung: ab 12

