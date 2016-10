RTL NITRO 07:40 bis 08:30 Krimiserie Simon & Simon Mimen morden nicht USA 1984 Live TV Merken Carla und Anthony Forrest sind die Stars des neuen Stückes am Old Globe Theater. Nachdem ein Mordanschlag auf die beiden Schauspieler verübt wurde, werden A.J. und Rick als Leibwächter für das Ehepaar engagiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jameson Parker (Andrew Jackson 'A.J.' Simon) Gerald McRaney (Rick Simon) Mary Carver (Cecilia Simon) Eddie Barth (Myron Fowler) Joan McMurtrey (Lieutenant Abigail Marsh) Tim Reid (Detective Marcel Brown) Jeannie Wilson (Janet Fowler) Originaltitel: Simon & Simon Regie: Jackie Cooper, Burt Kennedy Drehbuch: Gerald Mcraney, Paul A. Magistretti, Michael Genelin Kamera: Vincent A. Martinelli Musik: Joseph Conlan, Barry DeVorzon

