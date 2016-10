RTL NITRO 05:55 bis 06:45 Actionserie CHiPs Der Highwayschütze USA 1978 HDTV Live TV Merken Jon muss Ersatzvater spielen für einen einsamen Jungen, der mehrere Unfälle auf dem Highway verursacht hat. Mit einem Luftgewehr hatte er die Autofahrer in Angst und Schrecken versetzt, als er auf einer Brücke stehend die Waffe immer wieder abfeuerte. Die Projektile verursachten Schäden an Scheiben und Lackierung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Brodie Greer (Officer Baricza) Lew Saunders (Officer Gene Fritz) Paul Linke (Officer Arthur Grossman) Bucklind Beery (Shorty) Originaltitel: CHiPs Regie: Barry Crane Drehbuch: James Doherty, William D. Gordon, Rick Rosner, Suzanne Ryder Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker