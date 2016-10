National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Nilpferde bei Nacht SA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nilpferde verbringen ihre Tage in der Sicherheit von Flüssen, Seen und Tümpeln. Doch für die Nahrungsaufnahme müssen die riesigen Tiere ihre Komfortzone verlassen, um an Land zu grasen. Das geschieht meist bei Nacht - und ist mitunter höchst gefährlich. In der Dunkelheit befinden sich allerdings zahlreiche Fleischfresser auf der Pirsch. Vor allem Löwen haben es auf die Dickhäuter abgesehen. Mit Hilfe von Infrarot-Kameras zeigt "Nilpferde bei Nacht" ungewöhnliche Bilder aus einer geheimen Welt, in der sich Hippos und Löwen auf unversöhnliche Weise begegnen. Für beide Seiten geht es um Leben und Tod... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Blood Rivals: Hippo v. Lion