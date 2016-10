SWR 20:15 bis 21:45 Liebesfilm Utta Danella - Der Sommer des glücklichen Narren D 2003 2016-10-29 02:20 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Schreibblockade, Scheidung, finanzieller Engpass: Der charmante Schriftsteller Paul Buchner hat schon bessere Sommer erlebt. Er beschließt, dass ihn das Thema "Frauen" von nun an nicht mehr zu interessieren hat, und zieht sich in seine Berghütte zurück. Doch mit der stillen Einsamkeit ist es schnell vorbei, als die hübsche Steffi an seine Tür klopft ... Das Leben sah schon besser aus für den schüchternen, mittellosen Schriftsteller Paul. Seine Frau Rosalind lässt sich wegen des reichen Schrotthändlers Konrad von ihm scheiden, mit seinem Roman kommt er keinen Schritt weiter, sein Verleger macht Druck - selbst seine kleine Tochter Lizzie macht sich schon Sorgen um ihn. Paul beschließt, dass nun endgültig Schluss ist mit den Frauen. Er zieht sich in seine einsame Berghütte zurück und versucht dort, die Schreibblockade zu überwinden und endlich einen Liebesroman zu Papier zu bringen. Allerdings bietet sein eigenes Leben in dieser Hinsicht momentan wenig Inspiration und so kommt er nicht gerade gut voran. Alles ändert sich, als die im Gewitter gestrandete Steffi an seine Tür klopft. Er gewährt ihr zunächst nur in seinem Haus, doch bald auch in seinem Herzen Asyl. Plötzlich steht Rosalind mit ihrer gemeinsamen Tochter samt Koffern vor der Tür. Nach allen Regeln weiblicher Kunst versucht sie, die Neue zu vertreiben. Als sich auch noch die jugendliche Tochter des Verlegers in Paul verliebt, muss er sich etwas einfallen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Horst (Paul Buchner) Katja Woywood (Steffi Huber) August Schmölzer (Konrad "Conni" Killinger) Katharina Schubert (Rosalind Buchner) Isabella Jantz (Gwen von Tanning) Joachim Raaf (Eberhard) Neithardt Riedel (Jan von Tanning) Originaltitel: Utta Danella: Der Sommer des glücklichen Narren Regie: Gloria Behrens Drehbuch: Evelyn Holst, Neithardt Riedel Kamera: Jochen Radermacher Musik: Kambiz Giahi