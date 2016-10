SWR 18:15 bis 18:45 Magazin Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag Klassiker aus Nordrhein-Westfalen D 2015 2016-10-31 10:20 Stereo 16:9 Merken Mehr denn je liegt die regionale Küche im Trend und auf ist auf jeder guten Speisekarte zu finden. Produkte aus dem eigenen Land und von hiesigen Erzeugern stehen auch bei den Verbrauchern ganz oben auf der Liste. Dabei ist das Shoppen im Bauernlädchen heute genauso angesagt wie der Einkauf im Bioladen. Die Beliebtheit des "Local food" hat auch Großmutters Küche reloaded und die Kochszene neu inspiriert. Spitzenkoch Björn Freitag zeigt, wie man Küchenklassiker aus unserem Land modern zubereiten kann. Ursenf, Äpfel und Zwiebeln werden zu einer Iserlohner Senfsuppe verarbeitet. Aus dem Rheinland gibt es "Döppekochen" - eine Art Kartoffel- Kuchen mit Speck und Mettwürstchen. Und natürlich darf das Lieblingsessen der Nordrhein-Westfalen nicht fehlen: Sauerbraten vom Rind mit lecker Selleriepüree. Als Nachspeise steht Rote Grütze mit Eis auf der Speisekarte. In kleinen Küchen-Videos erzählen die Zuschauer von Pech und Pannen. Beim Kochen. Björn Freitag versucht zu helfen und gibt praktische Tipps: von der kleinen Pfefferkunde bis zum Messerschärfen. Der Spitzenkoch verrät so manches Geheimnis seiner Kochkunst. Zudem meldet sich via Netz Gemüse-Blogger Ralf Roesberger aus Rommerskirchen mit nützlichen Tipps für den Gemüsegarten. Den Selbstversorger hat der Koch auf seinen Touren durchs Land kennen und schätzen gelernt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einfach und köstlich - Kochen mit Björn Freitag