Diese Sendung steht ganz im Zeichen eines winterlichen Dampfvergnügens in den Alpen. Die Reise auf der Tauernbahn nach Villach führt entlang des Karawankengebirges nach Slowenien. Nach einem Besuch der Hauptstadt Ljubljana geht die Fahrt weiter über die Wocheiner Bahn, die sogenannte "Transalpina", deren Endpunkt im heutigen Italien, in Triest, liegt. Natürlich steht dort auch ein Besuch des Eisenbahnmuseums auf dem Plan. Die Reise führt durch herrliche Landschaften der ehemaligen K&K Monarchie. Bahntechnische Höhepunkte sind dabei zahlreiche Tunnel durch die südlichen Kalkalpen und jede Menge Steinbrücken, die in kühner Bauweise Täler und Schluchten überspannen.